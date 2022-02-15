Штрафы за незаконные заправки в Новосибирске предложили увеличить в 8 раз

Кадр из доклада Виталия Витухина

В Новосибирске выявили 30 незаконных автозаправок.

В Новосибирске продолжается борьба с незаконными автозаправками – их владельцы продают топливо в металлических гаражах, контейнерах, транспортных средствах. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин на аппаратном совещании 15 февраля.

– В последнее время в Новосибирске получила очень широкое распространение деятельность по продаже ГСМ в нестационарных объектах: контейнеры, металлические гаражи и другие сооружения. А также на базе транспорта: легковых, грузовых и пассажирских автомобилей. Продажа гражданам автомобильного топлива осуществляется физическими, юридическими лицами в розницу по цене ниже, чем на традиционных стационарных АЗС, – объяснил Витухин.

Витухин подчеркнул, что данные нестационарные объекты представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Обычно в них отсутствуют средства пожаротушения, не соблюдаются правила пожарной безопасности и неизвестна квалификация сотрудников.

На данный момент в Новосибирске выявили 30 незаконных заправок различного типа. По словам Витухина, их владельцев намерены привлечь к административной ответственности по статьям 5.1 и 9.1 № 99-ОЗ. Так, за первое нарушение владелец подобного бизнеса получит штраф: граждане – от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностные лица – от 7 до 10 тысяч, юрлица – от 30 до 50 тысяч. При повторном нарушении штраф в несколько раз повышается, для граждан – до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 20 тысяч и для юрлиц – до 100 тысяч.

Однако начальник управления считает, что размер штрафов недостаточный, так как владельцы незаконных АЗС продолжают деятельность. В связи с этим он предложил ужесточить данные законы и увеличить суммы штрафов в 8 раз.

Мэр Анатолий Локоть в свою очередь поручил провести совещание с главами районов и представителями надзорных органов, чтобы выработать алгоритм противодействия незаконным автозаправкам.

Напомним, в начале января в Новосибирске взорвалась цистерна с бензином на АЗС. После этого суд на 90 суток приостановил деятельность заправки из-за ряда выявленных нарушений.