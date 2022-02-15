Минздрав Красноярского края выяснит причину смерти 5-месячной девочки в больнице

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В министерстве здравоохранения Красноярского края прокомментировали ситуацию с гибелью ребенка в больнице Ачинска.

Минздрав Красноярского края начал проверку после смерти 5-месячноу девочки в больнице в Ачинске. Об этом СМИ рассказали представители ведомства.

Недавно СМИ сообщили о смерти в одном из медицинских учреждений Красноярского края 5-месячной девочки. По информации следствия, в городской больнице Ужура врачи отказались госпитализировать пятимесячную малышку с признаками кишечной инфекции.

Девочку повезли в Ачинск, однако транспортировка не была согласована, а в машине не было реанимационного оборудования и другой медпомощи. В больницу ребенка привезли в состоянии клинической смерти, спасти жизнь девочки не удалось.

Минздрав проводит служебную проверку. Специалистам предстоит выяснить, почему врачи отказались госпитализировать ребенка с острой кишечной инфекцией, несмотря на наличие всех условий для госпитализации.

«Возможности для госпитализации в больнице есть. Сейчас министерство здравоохранения Красноярского края запросило у Ужурской районной больницы медицинскую документацию, в настоящее время проводится проверка», — рассказали представители ведомства МК-Новосибирск.

До этого следственный комитет начал расследование дела о причинении смерти по неосторожности, ход дела взял на личный контроль глава Следкома Александр Бастрыкин. Проверку медицинского учреждения начала и краевая прокуратура.

В феврале в больнице под Новосибирском погибли четыре ребенка. Следком возбудил уголовное дело по факту смерти детей в медицинском учреждении. По предварительной информации, дети скончались из-за внутрибольничной инфекции.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском 88-летняя пенсионерка покончила с собой в больнице.