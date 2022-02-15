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Мужчина убил молодую пару в День святого Валентина

Фото Мужчина убил молодую пару в День святого Валентина
Фото Мужчина убил молодую пару в День святого Валентина

Фото pixabay.com

В День святого Валентина 42-летний мужчина напал на молодую пару во время распития алкогольных напитков.

14 февраля, в День всех влюблённых, 42-летний мужчина зарезал молодую пару в квартире во время нетрезвых посиделок. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следователей, инцидент произошёл в квартире в городе Каменногорске. Были найдены тела 25-летнего молодого человека и 28-летней девушки, у них были зафиксированы множественные колото-резаные раны.

Правоохранители подозревают в двойном убийстве 42-летнего знакомого молодой пары. Известно, что в день трагедии они вместе выпивали, однако между ними возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений». После этого мужчина мог напасть на парня и девушку.

«В настоящее время, в соответствии со статьёй 91 УПК РФ, мужчина задержан», – сообщили в ведомстве.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по статье об убийстве. Кроме того, сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого, обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, ранее в Новосибирске таксист напал с ножом на пассажира – последний скончался на месте от полученных травм, а водителя отправили в СИЗО минимум на два месяца. Сиб.фм связался с родными подозреваемого, а также с близкими погибшего парня и выяснил подробности трагедии.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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