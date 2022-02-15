Новосибирская область упала на 23-е место в рейтинге качества жизни

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Качество жизни в Новосибирской области оценивается на 51 балл из 100.

По итогам 2021 года Новосибирская область упала в рейтинге регионов России по качеству жизни. Так, за минувший год столица Сибири опустилась с 22-го на 23-е место. Рейтинг был составлен информационным агентством РИА Новости.

Новосибирская область по качеству жизни оказалась ниже Рязани и Адыгеи. Так, в 2020 году регион набрал 54,379 балла в рейтинге, однако за год показатели упали до 51,808 балла.

Отмечается, что в Новосибирской области по итогам года инфляция составила 9,2 %. Кроме того, в регионе подорожали продовольственные товары – на 12 % и промышленные – почти на 21 %. Однако в целом создатели рейтинга отмечают, что качество жизни в регионах выросло.

На первых позициях находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние три места в рейтинге, с 83-го по 85-е, занимают Карачаево-Черкесия, Тыва и Еврейская автономная область.

В 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок – с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Забайкальский край, а Еврейская автономная область. Смотрите в инфографике ria.ru, на какой позиции находится ваш регион.

Напомним, ранее в Новосибирске составили рейтинг застройщиков по вводу новостроек за последние 5 лет.