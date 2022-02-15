Служба безопасности завода «Тяжстанкогидропресс» рассказала подробности мошенничества на 200 млн рублей в Новосибирске

Фото «МК в Новосибирске», Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Представители службы безопасности новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» рассказали, как на протяжении десятилетий расхищалось имущество крупного предприятия.

Внутреннее расследование сотрудников службы безопасности завода «Тяжстанкогидропресс» показало, что за пару десятилетий руководство вывело активы предприятия на сотни миллионов рублей, сообщает «МК в Новосибирске».

По сведениям источника издания, в начале 2000-х годов первый гендиректор перед выходом на пенсию выкупил подсобное хозяйство завода. Сумма сделки составила 20 тысяч рублей, несмотря на то, что имущество хозяйства оценивалось на сумму более 81 миллиона рублей. В результате произошло отчуждение земельного участка, с учётом стоимости которого суммарный ущерб «Тяжстанкогидропрессу», по предварительной оценке, составил более 108 миллионов рублей.

В 2018 году новый директор завода продал аффилированной компании 81 единицу редких станков «по цене металлолома». Фактически их стоимость составляла более 2 миллионов рублей, а проданы они были за 400 тысяч рублей.

Кроме того, после 2018 года с предприятия исчез служебный автомобиль «Хаммер», который долгое время стоял на балансе завода. Оказалось, что его в единоличное пользование заполучил бывший директор «Тяжстанкогидропресса».

По каждому из выявленных нарушений было написано заявление в полицию, уверяют источники издания. Однако правоохранители отказывали в возбуждении уголовных дел.

Напомним, 15 февраля стало известно о задержании основного акционера «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина и экс-директора предприятия Виктора Аграновского. По данным регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 200 миллионов рублей.

15 февраля Центральный районный суд Новосибирска постановил отправить Николая Степакина под домашний арест на время расследования. Решение по Виктору Аграновскому на момент публикации ещё не было вынесено.