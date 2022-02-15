Уроки истории: как был разгадан секрет на 65-метровой глубине

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Бункер Сталина или «Бункер-42» расположен на Таганке и является военно-историческим музеем. Он был построен во время Холодной войны. Несмотря на то, что музей редко входит в туристическую программу приезжающих в Москву путешественников, это место, тем не менее, способно как следует удивить и посвятить всех желающих в тайны СССР. Заказать билеты в бункер Сталина на Таганке можно на сайте туристической компании «Спутник».

Вниз, вниз и еще раз вниз

Хотя бункер и носит имя Сталина, сам же главнокомандующий здесь ни разу не бывал – умер еще до того, как бункер заработал. Однако это не помешала установить на объекте немногим позже его точную восковую копию, пользующуюся популярностью в основном у иностранных путешественников.

Касаемо же реальной исторической ценности, бункер сыграл не последнюю роль в ходе Холодной войны. Взять хотя бы в расчет тот факт, что на протяжении целых десяти дней министр обороны совместно с маршалами ожидали здесь политического решения по Карибскому кризису и в случае, если бы стороны не сумели договориться, именно они отдали бы приказ на запуск ядерной ракеты для уничтожения США. К счастью, ничего подобного не произошло, и мы с вами теперь может без особых на то проблем исследовать тайные тоннели вождя.

Почему так назвали – «Бункер-42»?

Все довольно просто и никак не связано ни с самим Сталиным, ни со Второй мировой войной. Четверка в названии говорит о модели бункера, которая располагается ниже пятидесяти метров под землей (в данном случае, сооружение уходит вглубь на 65 метров, чтобы могло выдержать взрыв атомной бомбы), а двойка – о порядковом номере постройки. Потому и «Бункер-42».

Среди особенностей сооружения можно также выделить и то, что оно является единственным объектом, одновременно открытым для посещения и находящимся в черте города. Даже в США, где полным-полно подобных построек, именно таких вот объектов практически не существует. Поэтому бункер Сталина можно смело считать уникальным явлением. А это, как вы сами понимаете, еще один плюс в пользу посещения музея и включения его в обязательную туристическую программу.