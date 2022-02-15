В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok

Фото: TikTok ann_litle, героев публикации

12-летняя Аня Корчагина из Новосибирска родилась с редким генетическим дефектом — у девочки детская прогерия. Несмотря на это, она ходит в школу, общается с друзьями и активно ведёт TikTok. Одно из её видео набрало 8,5 млн просмотров.

12-летняя Аня Корчагина из Новосибирска страдает редчайшим генетическим дефектом — детской прогерией. Из-за изменений кожи и внутренних органов девочка выглядит значительно старше своих лет, но, несмотря на это старается жить обычной жизнью и активно ведёт социальные сети, в том числе TikTok.

«У неё хорошие отношения с одноклассниками (Аня посещает Православную гимназию Кирилла и Мефодия. — Прим. ред.). В детсаду тоже проблем не было. Всегда были друзья, подруги. Ей там ещё нравилось гимнастикой заниматься», — рассказал журналисту «АиФ-Новосибирск» отец девочки Максим Корчагин.

Однажды Аня увлеклась социальными сетями, вести аккаунты стала с разрешения отца. Сначала зарегистрировалась в приложении Likee, где набрала более 600 тысяч подписчиков, потом перешла в TikTok. Сегодня в аккаунте девочки можно найти видео с миллионами просмотров.

Комментарии встречаются разные, в том числе негативные. Но добрых слов всё-таки больше, отмечает Аня. Внимания на хейт она старается не обращать.

Отец девочки говорит, что хотел бы, чтобы окружающие научились воспринимать её спокойно. Порой он замечает обращённые в сторону дочери удивлённые, беззастенчивые и иногда искажённые ужасом взгляды.

«Я призываю родителей особенных детей не прятать своих чад, чтобы у нас в России решилась эта проблема непонимания. Дети должны иметь возможность общаться друг с другом. Только так они станут терпимее и добрее. Не прячьте своих необычных детей, гордитесь ими, любите их, несмотря ни на что», — подытожил мужчина.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом жителе Новосибирска с редким диагнозом. Александр в 10 лет узнал, что у него «болезнь Фабри».