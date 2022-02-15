В Новосибирске 21 февраля откроется выставка картин офицера Росгвардии

Фото предоставлены организаторами
21 февраля в Новосибирске откроется выставка картин офицера Росгвардии Ясера Мирзоева «Благородство». Увидеть экспозицию можно будет в ДК имени Октябрьской революции.
Выставка картин офицера Росгвардии Ясера Мирзоева «Благородство» откроется в Новосибирске 21 февраля.
Посетители смогут увидеть 28 работ, выполненных в разной технике. Это и классические живописные полотна, и абстракции, и андеграундные картины.
По словам автора, в каждой из работ выражена любовь к Родине и народу Дагестана. Визуально она передаётся через этнические узоры, пейзажи горного края, Каспийского моря и другие знаковые элементы.
Пройдёт выставка в ДК имени Октябрьской революции на Ленина, 24. Ранее её уже могли видеть жители и гости Томска, а также Дербента.
Напомним, в начале февраля в Новосибирске прошла первая в истории города выставка мусульманской культуры. Среди экспонатов на ней можно было увидеть священные для мусульман реликвии: личные вещи и волос посланника Аллаха — пророка Мухаммеда.
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