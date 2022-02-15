В Новосибирске эвакуировали торгово-развлекательный центр «Голден Парк»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске посетителей эвакуировали из торгового центра «Голден Парк».

В Калининском районе Новосибирска эвакуировали торгово-развлекательный центр «Голден Парк». Официально о причинах такого решения не сообщается.

В Новосибирске вечером во вторник, 15 февраля, эвакуировали посетителей торгового центра «Голден Парк». Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсетях. По словам горожан, в ТРЦ «Голден Парк» была произведена эвакуация по неизвестным причинам.

Работники торгового центра подтвердили информацию об эвакуации из здания. Эвакуация началась около 19 часов вечера из-за возможного минирования здания. Продавцы ждали, пока здание проверят кинологи с собакой.

В управлении МЧС по региону отметили, что пожара в здании торгового центра не было. Силовики ответили, что сообщение о минировании уточняется, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее мы рассказывали, что по Новосибирску прошла волна сообщений о минировании зданий в середине января. Из-за этого власти массово эвакуировали школы, суды и другие организации.

В конце прошлого года в Новосибирске были эвакуированы десять торговых центров из-за сообщений о минировании.