В Новосибирске отремонтируют пять дорог за 700 млн рублей к МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске отремонтируют пять автодорог за 732 миллиона рублей до конца 2022 года.

В Новосибирске планируют отремонтировать пять дорог к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. По данным сайта госзакупок, на это выделят 732 миллиона рублей.

Согласно документации, до конца 2022 года рабочие отремонтируют участки дорог по следующим адресам: проспект Дзержинского (от улицы Кошурникова до Ползунова), улица Котовского (от Станиславского до Блюхера), Гусинобродское шоссе (от Есенина до Коминтерна), улица Дуси Ковальчук (от площади Калинина до Богдана Хмельницкого) и проспект Карла Маркса (от площади Лыщинского до площади Маркса).

Отметим, что данные улицы находятся в списке гостевых маршрутов на МЧМ-2023. Рабочие отремонтируют покрытие проезжей части, а также тротуары.

Также управление дорожного строительства Новосибирска объявило ещё один конкурс – на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог. За это заплатят почти 12 миллионов рублей. Известно, что документация для ремонта дорог должна быть готова к 1 апреля.

Напомним, что в Новосибирске продолжается подготовка к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею. Недавно мэр Анатолий Локоть рассказал, какая реконструкция ждёт площадь Карла Маркса.