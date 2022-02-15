В Новосибирске появились отдельные кабинеты для закрытия больничного

Сиб.фм

Жители Новосибирска смогут закрыть больничный лист в отдельных немедицинских кабинетах.

В Новосибирске создали резерв отдельных кабинетов, где горожане смогут закрыть больничный лист. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала, что Минздрав создал резерв помещений, в которых при необходимости медики будут вести прием выздоровевших пациентов. По словам замминистра, из-за возникших в поликлиниках региона очередей пришлось максимально разобщить зоны по приему больных.

«Там, где это возможно, мы разобщили зоны приема больных по разным этажам с разными входами. А там, где планировка поликлиник не позволяет этого сделать, пришлось подобрать обособленные помещения за пределами медицинских организаций», – объяснила Аксенова.

Министерство здравоохранения рассматривало разные варианты размещения таких кабинетов, в том числе аптеки, школы, организации соцзащиты, культурные и спортивные объекты, передает издание «Ведомости ЗакСо НСО».

В итоге остановились на помещениях, наиболее полно соответствующих требованиям. В новых кабинетах для закрытия больничных есть отдельный вход и зоны ожидания. Пока прием открыли только в отдаленных районах города, где нет поликлиник в шаговой доступности. Однако в дальнейшем возможно расширение данной практики – все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Недавно мы рассказывали об огромных очередях в областном наркодиспансере на улице Коммунистической. Утром в понедельник, 14 февраля, очередь из нескольких десятков человек вышла далеко за пределы регистратуры и переместилась на лестницу между этажами. Сиб.фм разбирался, почему так вышло.