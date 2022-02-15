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Выплата в феврале: когда россиянам перечислят по 19 000 рублей на ребёнка

Фото Выплата в феврале: когда россиянам перечислят по 19 000 рублей на ребёнка
Фото Выплата в феврале: когда россиянам перечислят по 19 000 рублей на ребёнка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

До конца месяца россияне, подавшие заявление в отделение ПФР, получат выплату на ребёнка в размере 19 тысяч рублей.

До конца февраля 2022 года семьи с маленькими детьми получат выплату в размере 19 тысяч рублей. Как сообщает PRIMPRESS, деньги получат семьи, подавшие до этого заявление.

Данная выплата предназначена российским семьям с детьми до 1,5 лет. Пособия придут на счета горожан до конца февраля. Однако некоторые родители переживают, что подали заявление ещё в прошлом году, но так и не получили деньги.

– Когда будет перечислена выплата на ребёнка до полутора лет и единовременное пособие при рождении? Документы подавались в декабре в МФЦ. Ребёнок рождён в октябре, – спросила одна из мам у специалистов Пенсионного фонда России.

В ПФР подтвердили, что положенные выплаты обязательно поступят всем родителям, которые ранее подали заявление. Деньги придут им на счета до конца текущего месяца.

Отметим, что в феврале 2022 года был увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребёнка до 20 500 рублей. Данное пособие будет выплачено жителям абсолютно всех регионов. Однако те, кто подавал заявление в прошлом году, получат 19 000 рублей – им поступит неиндексированная сумма.

Напомним, что с 15 февраля россияне начали получать новую выплату в размере 7,5 тысяч рублей. Деньги переводят владельцам карты платёжной системы «Мир».

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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