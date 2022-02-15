Жителя Новосибирской области оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за дебош в суде

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20-летний житель села Кыштовка получил штраф в размере 2,5 тыс. рублей за громкие разговоры и нецензурную брань в суде. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Нецензурная брань и громкая речь в здании суда обернулись для 20-летнего жителя села Кыштовка административным штрафом, сообщает пресс-служба управления ФССП по Новосибирской области.

Молодой человек начал вести себя вызывающе ещё дома, когда к нему прибыли судебные приставы, чтобы принудительно доставить в суд — по одному уголовному делу он проходил в качестве потерпевшего и должен был присутствовать на процессе.

В здании суда поведение 20-летнего сибиряка не изменилось: он не реагировал на замечания судебного пристава и судьи, продолжая мешать окружающим. Затем под предлогом выйти на перекур молодой человек попытался бежать, но был задержан.

В результате в отношении дебошира были составлены два протокола об административных правонарушениях. Вызванные в здание суда полицейские также составили на него протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд назначил наказание в виде штрафов на общую сумму 2,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске оштрафовали проехавшегося голым на капоте «Волги» мужчину.