75-летняя женщина погибла в пожаре под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова

Пожарные нашли тело 75-летней женщины во время тушения огня в жилом доме в Каргате 15 февраля, сообщает пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

15 февраля в результате пожара в Новосибирской области погибла 75-летняя женщина. Пожарные обнаружили тело во время ликвидации огня в жилом доме по улице Крестьянская Слобода в Каргате.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. Коченёвский межрайонный следственный отдел начал по факту гибели женщины проверку, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

Напомним, днём ранее стало известно, что в результате пожара в Новосибирской области скончался 46-летний мужчина. Его тело также нашли пожарные. В СК начали проверку.