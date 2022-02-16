75-летняя женщина погибла в пожаре под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова
Пожарные нашли тело 75-летней женщины во время тушения огня в жилом доме в Каргате 15 февраля, сообщает пресс-служба управления СК по Новосибирской области.
15 февраля в результате пожара в Новосибирской области погибла 75-летняя женщина. Пожарные обнаружили тело во время ликвидации огня в жилом доме по улице Крестьянская Слобода в Каргате.
По предварительной версии, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. Коченёвский межрайонный следственный отдел начал по факту гибели женщины проверку, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Впоследствии будет принято процессуальное решение.
Напомним, днём ранее стало известно, что в результате пожара в Новосибирской области скончался 46-летний мужчина. Его тело также нашли пожарные. В СК начали проверку.
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