Биатлонистка из Новосибирской области Казакевич выиграла серебро Олимпиады в Пекине

Фото из Instagram Ирины Казакевич

Женская сборная России по биатлону стала второй в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянки уступили соперницам из Швеции.

16 февраля женская сборная России по биатлону выиграла серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За Россию выступили четыре спортсменки Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Казакевич – уроженка Новосибирской области.

Ирина Казакевич родилась в Бердске в 1997 году, после переехала в Екатеринбург.

Золото выиграли шведки (Линн Перссон, Мона Брурссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг). Бронза досталась биатлонисткам из Германии.

Как ранее писал Сиб.фм, это уже 4-я медаль сборной России по биатлону в Пекине. Также бронзу завоевали спортсмены в смешанной и мужской эстафетах, а Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования.

На данный момент в копилке сборной России 21 награда Олимпиады: 4 золота, 8 серебряных медалей и 9 бронзовых. В медальном зачёте россияне занимают 9-е место.