«Дешевле только в гараже»: новосибирцы рассказали о провальных попытках сэкономить на свадьбе

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Жители Новосибирска всё чаще отказываются от пышных свадебных гуляний, начиная подсчитывать, в какую сумму обойдётся праздник. По их словам, лучше вложить деньги в покупку квартиры или потратить на путешествие, поскольку бюджетно отметить заключение брака получится разве что в гараже.

«Даже никакущая свадьба обойдётся минимум в 100 тысяч!»

24-летний Даниил и его девушка поженятся 19 марта, на этот день пара записана на регистрацию.

Свадьба будет скромной: поход в ЗАГС, съёмки с фотографом в студии на час и ужин в компании родителей в ресторане, то есть застолье на восемь персон. По словам жениха, всё это обойдётся минимум в 60 тысяч рублей.

«Мы покупаем платье и костюм примерно на 20 тысяч. Фотограф у нас будет всего на час и выйдет вместе со студией на 10-15 тысяч. А потом мы пойдём куда-нибудь посидим с родителями — это ещё деньги. Но! Даже такая никакущая свадьба обойдётся минимум в 60 тысяч рублей», — Даниил назвал провальной попытку сэкономить. Он добавил, что с обручальными кольцами, на которые уже потрачено 40 тысяч, бюджет достигнет 100 000 рублей.

«Ты никак не сыграешь свадьбу дешевле 50 тысяч в Новосибирске. Если только в гараже», — посетовал жених.

Молодой человек отметил, что такой сценарий празднования рассматривался не сразу, изначально они с невестой хотели традиционную свадьбу с банкетом.

Однако стало понятно, что бюджет такого мероприятия составит в среднем 300-400 тысяч рублей. И хотя с финансами с обеих сторон были готовы помочь родители, молодые решили не тратить деньги на гуляния.

«Мы подумали: это первоначальный взнос на ипотеку вообще-то. На эти деньги можно купить кухонный гарнитур, холодильник, стиральную машинку, ещё что-то. Я мыслю так. И мне повезло, что моя девушка меня понимает», — поделился новосибирец.

Он также признался, что определиться с форматом свадьбы отчасти помог опрос друзей. По словам Даниила, они с невестой начали в шутку интересоваться, сколько денег те подарили бы им на свадьбу.

«Оказалось, что люди не готовы дарить по 10 тысяч рублей в Новосибирске. Я бы столько подарил», — добавил он.

«Решили сэкономить и поехать в путешествие»

Новосибирец Юрий рассказал, в какую сумму обошлась свадьба его племянника, состоявшаяся в апреле 2020 года. Как и Даниил, Александр со своей невестой решили отметить её скромно, в узком кругу близких. Сэкономленные деньги пара запланировала потратить на путешествие.

Сначала была фотосессия в студии: первыми поснимались только жених и невеста, а потом подключились гости, всего было восемь человек. Потом все поехали в ЗАГС, а после — на застолье в кафе, пояснил он.

«В итоге за всё, включая образы молодых, алкоголь и еду, пришлось заплатить 180 тысяч рублей, что тоже немало», — подытожил мужчина.

Новосибирцы сегодня не только склоняются к скромным свадьбам, но и не стремятся регистрировать браки в «красивые» даты. Напомним, об этом говорят данные ЗАГСов по количеству поданных заявлений.