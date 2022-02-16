«Эффект замирания»: новосибирский психолог Лях объяснил молчание жертв насилия

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Новосибирский психолог Игорь Лях объяснил, почему некоторые девушки пассивно переживают насилие и не обращаются в полицию.

Многих жертв насилия часто обвиняют в том, что они «напрашивались», «сами этого хотели», «молчали» и «ничего не делали». Новосибирский психолог Игорь Лях объяснил Сиб.фм, почему некоторые девушки сталкиваются с эффектом замирания при насилии и не сопротивляются нападавшему.

По словам психолога, в момент насилия у девушек могут наступать разные реакции: от шока или ступора до агрессии и готовности драться. Игорь Лях объяснил, что зачастую реакция замирания возникает у тех девушек, которые раньше уже переживали нападения.

– Реакции в ситуации нападения бывают разные, зависят они от многих обстоятельств, – объясняет Лях. – Часть людей испытывают состояние битвы, войны, ажитации, гнева, готовности драться и уничтожать того, кто на них нападает. Другие испытывают не меньший эффект, желание избежать происходящего, панику, желание удрать. Но для части девушек действительно характерна реакция замирания, особенно если уже было какое-то насилие до этого, то некоторые переживают повторное насилие очень пассивно. К сожалению, это иногда неправильно интерпретируется.

Однако специалист объясняет, что для жертв насилия не существует никакой «правильной» или «неправильной» реакции. Игорь Лях отмечает, что для психики борьба или бегство – это наиболее перспективное поведение, чтобы в будущем не получить психологическую травму. При этом в норме, по словам эксперта, прекратить нападение можно словами «нет» и «стоп», произнесёнными достаточно громко и чётко.

После этого психолог советует покинуть опасное место, даже если это собственный дом. Только в безопасном пространстве необходимо успокоиться и решать, что делать дальше. Эксперт советует не забывать про экстренные службы, кризисные центры (в Новосибирске один есть) или полицию.

Тем не менее, как отмечает Лях, некоторые жертвы насилия не готовы сообщать о произошедшем в полицию.

– Фактически часть людей не верят, что законы человеческих отношений могут срабатывать. Поэтому сегодня невозможно достоверно посчитать, насколько распространено внутрисемейное насилие в нашей или любой другой стране. Потому что обращений по таким случаям всегда будет значительно меньше.

В подобных случаях Игорь Лях советует обратиться к психологу или другому специалисту. Возможно, он сможет помочь и разобраться, какой следующий шаг в данной ситуации можно предпринять.

Напомним, что в Новосибирской области, помимо кризисного центра, также существует чат-бот для оказания психологической поддержки.