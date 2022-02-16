Энергетик из Новосибирска выиграл 1 миллион рублей в лотерею

Фото «Столото»

Житель Новосибирска Александр Бровкин выиграл 1 миллион рублей в лотерею, полученные деньги он потратит на погашение ипотеки.

Энергетик из Новосибирска Александр Бровкин стал победителем 1423-го тиража «Русского лото». Он выиграл 1 миллион рублей, купив в почтовом отделении три лотерейных билета.

О победе мужчины первой узнала супруга счастливчика. Она проверила итоги розыгрыша в интернете, пока супруг был на работе.

«Жена прислала скриншот экрана с суммой выигрыша. Я минут 10 вглядывался в телефон», – поделился впечатлениями Александр.

Мужчина признался, что после крупного выигрыша поверил в удачу, хотя и прежде считал себя везунчиком. У новосибирца – любящая семья и любимая работа.

Миллионер уже решил, на что потратит выигрыш. Часть денег он намерен вложить в закрытие ипотеки.

В свободное время герой тиража играет в сквош, в отпуск любит ездить с родными на автомобиле. И конечно – покупать лотерейные билеты.

«Всегда обмениваю небольшие суммы на новые билеты, потому что потратить эти деньги не жалко, а эмоций хоть отбавляй», – поделился он. Правда, раньше большее 200 рублей сибиряк не выигрывал.

Напомним, жительница Новосибирска Анастасия получила ключи от квартиры в Москве за 16 млн рублей. Девушка выиграла жилплощадь у известной блогерши Валерии Чекалиной с 10 млн подписчиков.