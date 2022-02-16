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Мастер единоборств опроверг слухи о бое с известным журналистом Лукинским в Новосибирске

Фото Мастер единоборств опроверг слухи о бое с известным журналистом Лукинским в Новосибирске
Фото Мастер единоборств опроверг слухи о бое с известным журналистом Лукинским в Новосибирске

Фото "Вести Новосибирск"

Мастер спорта международного класса по каратэ Александр Царёв заявил, что не вызывал на бой известного тележурналиста Николая Лукинского, а просто следит за его спортивными успехами.

Чемпион по различным видам единоборств из Новосибирска Александр Царёв заявил, что не собирается драться с тележурналистом и ринганонсером Николаем Лукинским в ринге. Ранее спортсмен в шутку заявил, что хочет проверить его бойцовские навыки в деле.

«Стоило вчера, так скажем, немного пошутить, пожелать моему другу удачи, пожелать ему успехов в спорте, как журналисты опубликовали, что я бросаю вызов журналисту. Слушайте, мне есть с кем драться. Мне до этого вообще дела нет. Я тренируюсь два раза в день не для того, чтобы драться с журналистами», — подчеркнул Царёв.

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Публикация от Александр Царёв (@aleks_tsarev)

Он также попросил своих подписчиков не задавать вопросов о том, будет ли бой. Спортсмен отметил, что до лета у него запланированы два боя – один по кикбоксингу, другой по боксу, поэтому «при всё уважении к Николаю», ему «не до него».

Напомним, накануне Александр Царёв на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором в ироничной манере прокомментировал тренировки Николая Лукинского по боксу. Он предложил журналисту «зарубиться», но сразу же назвал свое предложение «шуточкой».

 

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Автор:
Павел Тиунов

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