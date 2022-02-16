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Названы самые дефицитные вакансии в Новосибирске

Фото Названы самые дефицитные вакансии в Новосибирске
Фото Названы самые дефицитные вакансии в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным аналитиков, в Новосибирской области сохраняется дефицит кадров.

В Новосибирской области аналитики зафиксировали дефицит кадров на фоне большого прироста количества вакансий. Так, обычно в норме по 5-6 резюме на вакансию, однако сегодня средний показатель составляет 3,3 резюме. Это выяснили исследователи сайта hh.ru.

Согласно данным открытых резюме, самые активные соискатели это студенты и начинающие специалисты (24 %), следом идут специалисты по продажам (12 %, было – 15 %), последнее место – административный персонал (9 %).

При этом в 22 из 28 профессиональных сфер снизилась активность соискателей за минувший год. Так, заметно меньше стало вакансий на должности в сферах консультирования (-42 %), добычи сырья (-40 %), развлечения и массмедиа (-26%); госслужащие (-31 %), водители (-23 %), медики (-20 %), банковские служащие (-18 %), сотрудники фитнес-клубов и салонов красоты (-17 %), специалисты по страхованию (-16 %), учителя и преподаватели (-14 %), а также специалисты сферы безопасности (-11 %).

В начале 2022 года средняя зарплата для соискателей из Новосибирской области составила 44 992 рубля – это на 16 % меньше, чем в среднем по стране.

Отметим, что в Новосибирской области в 2022 году ожидается рост зарплат, однако на большие суммы рассчитывать не стоит: работодатели планируют увеличить выплаты всего на 5 %.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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