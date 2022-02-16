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Новосибирский журналист Кузменкин раскритиковал идею об аналоге Олимпиады для стран СНГ

Фото Новосибирский журналист Кузменкин раскритиковал идею об аналоге Олимпиады для стран СНГ
Фото Новосибирский журналист Кузменкин раскритиковал идею об аналоге Олимпиады для стран СНГ

Фото pixabay.com

Россия не должна игнорировать мировые соревнования и пытаться придумывать свои аналоги, невзирая на недоброжелательный настрой к её спортсменам, уверен новосибирский журналист Владимир Кузменкин.

Сборная России выступает на Олимпийских играх в Пекине без флага и гимна, что многие считают оскорбительным для спортсменов. Всё чаще звучат заявления о том, что национальной команде следует игнорировать эти и другие соревнования мирового уровня или придумать свои, которые могли бы стать аналогами.

Новосибирский журналист Владимир Кузменкин уверен, что идти на такие меры не стоит. Подобные суждения очень наивны и вредны, пишет он.

«Понятно, что МОК, ВАДА и прочие структуры, мягко говоря, не настроены благожелательно по отношению к российским спортсменам, но это вовсе не значит, как предлагают некоторые активные личности в социальных сетях, что надо немедленно сниматься со всех соревнований Олимпиады и уезжать с гордо поднятой головой домой», — подчёркивает автор.

Утраивать отдельные соревнования и приглашать на них участников из стран СНГ и представителей геополитических партнёров России тоже не нужно, убеждён журналист. Очевидно, что спортсмены, в том числе китайские, предпочтут поехать на более масштабные первенства.

Россия уже прошла непростой путь, вскоре на спортивные арены вернутся национальный флаг и гимн, напоминает Кузменкин и призывает спортсменов не отказываться от соревнований и бороться за награды. Любая изоляция от большого спорта чревата упадком в спорте отечественном, считает журналист.

«Надо напомнить, что мы имеем солидный положительный опыт: достаточно вспомнить, сколько спортсменов удалось отстоять на прошлой Олимпиаде. Будем продолжать в том же духе. Наше дело правое — мы победим», — подытожил Кузменкин.

Напомним, что до конца зимней Олимпиады в Пекине остаётся четыре дня, уже 20 февраля состоится церемония закрытия. Россия 16 февраля остаётся на девятом месте в медальном зачёте.

Международный олимпийский комитет заявил, что не будет проводить торжественное награждение в командном турнире по фигурному катанию из-за допинг-скандала с россиянкой Камилой Валиевой. Если она окажется на пьедестале в личных соревнованиях, церемонии тоже не будет. 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/olympicwinter/article-4610299-skandal-s-nagrazhdeniem-valievoj-na-zimnej-olimpiade-2022-pochemu-reshenie-ne-davat-medali-figuristam-spravedlivoe.html?utm_source=copypaste

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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