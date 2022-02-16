Новосибирский журналист Кузменкин раскритиковал идею об аналоге Олимпиады для стран СНГ

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Россия не должна игнорировать мировые соревнования и пытаться придумывать свои аналоги, невзирая на недоброжелательный настрой к её спортсменам, уверен новосибирский журналист Владимир Кузменкин.

Сборная России выступает на Олимпийских играх в Пекине без флага и гимна, что многие считают оскорбительным для спортсменов. Всё чаще звучат заявления о том, что национальной команде следует игнорировать эти и другие соревнования мирового уровня или придумать свои, которые могли бы стать аналогами.

Новосибирский журналист Владимир Кузменкин уверен, что идти на такие меры не стоит. Подобные суждения очень наивны и вредны, пишет он.

«Понятно, что МОК, ВАДА и прочие структуры, мягко говоря, не настроены благожелательно по отношению к российским спортсменам, но это вовсе не значит, как предлагают некоторые активные личности в социальных сетях, что надо немедленно сниматься со всех соревнований Олимпиады и уезжать с гордо поднятой головой домой», — подчёркивает автор.

Утраивать отдельные соревнования и приглашать на них участников из стран СНГ и представителей геополитических партнёров России тоже не нужно, убеждён журналист. Очевидно, что спортсмены, в том числе китайские, предпочтут поехать на более масштабные первенства.

Россия уже прошла непростой путь, вскоре на спортивные арены вернутся национальный флаг и гимн, напоминает Кузменкин и призывает спортсменов не отказываться от соревнований и бороться за награды. Любая изоляция от большого спорта чревата упадком в спорте отечественном, считает журналист.

«Надо напомнить, что мы имеем солидный положительный опыт: достаточно вспомнить, сколько спортсменов удалось отстоять на прошлой Олимпиаде. Будем продолжать в том же духе. Наше дело правое — мы победим», — подытожил Кузменкин.

Напомним, что до конца зимней Олимпиады в Пекине остаётся четыре дня, уже 20 февраля состоится церемония закрытия. Россия 16 февраля остаётся на девятом месте в медальном зачёте.

Международный олимпийский комитет заявил, что не будет проводить торжественное награждение в командном турнире по фигурному катанию из-за допинг-скандала с россиянкой Камилой Валиевой. Если она окажется на пьедестале в личных соревнованиях, церемонии тоже не будет.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4610299-skandal-s-nagrazhdeniem-valievoj-na-zimnej-olimpiade-2022-pochemu-reshenie-ne-davat-medali-figuristam-spravedlivoe.html?utm_source=copypaste