Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 16 февраля

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Российская сборная опустилась на 9-е место в медальном зачёте, несмотря на новые победы.

В Пекине завершился одиннадцатый день зимних Олимпийских игр – 2022. До конца соревнований остаётся несколько дней. За прошедшие сутки российская сборная (ОКР) получила ещё две медали, однако опустилась на 9-е место в медальном зачёте.

Так, за 15 февраля сборная России заработала две медали: бронзу за эстафету в биатлоне и серебро за командную гонку по конькобежному спорту. На ступень пьедестала поднялись Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. У конькобежцев – Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов.

Также отличилась знаменитая 15-летняя фигуристка Камила Валиева. Девушка набрала 82,16 балла и заняла первое место в короткой программе. Вскоре ей предстоит выступить на соревнованиях с произвольной программой.

По последним данным, у российской сборной 20 различных медалей: 4 золота, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Несмотря на новые победы, команда ОКР опустилась с 8-го на 9-е место в медальном зачёте. Лидирует по-прежнему Норвегия с 26 медалями (из них 12 – золотые), у Германии 18 медалей (9 золотых наград) и у США 19 медалей (8 золотых наград).

Поэтому и по общему количеству медалей российскую сборную обошли норвежцы – 26 против 20.

Однако сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде разыграют ещё восемь комплектов наград в пяти видах спорта: в состязании по горным лыжам, фристайле (акробатике), лыжных гонках, шорт-треке и эстафете по биатлону.

Напомним, что от Новосибирска в Олимпиаде участвовал биатлонист Даниил Серохвостов. Однако с самого начала у спортсмена завязался скандал с противником из Норвегии Йоханнесом Бё. Недавно он завершил выступление на зимней Олимпиаде.