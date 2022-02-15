Камила Валиева заняла первое место на короткой программе Олимпиады в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России
Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Россиянка Камила Валиева заняла лидирующую позицию по итогам выступления в короткой программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 82,16 балла.
Российская фигуристка Камила Валиева вырвалась вперед по итогам выступления в короткой программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на недочет при исполнении тройного акселя, спортсменка заняла первое место, получив 82,16 балла. Второе место у россиянки Анны Щербаковой, которая набрала 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото – ее выступление оценили в 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова заняла четвертое место, получив 74,60 балла.
Победительниц одиночных соревнований определят по сумме баллов в короткой и произвольной программе. С последней спортсменки выступят в четверг, 17 февраля. После этого будут объявлены имена победительниц.
К слову, после отката короткой программы Камила Валиева не смогла сдержать слез. Фигуристка чуть не упала при приземлении после тройного акселя, но с программой справилась.
Сегодня известный телеведущий и жена Латыпова поддержали биатлониста после промахов на Олимпиаде.
Ранее Сиб.фм писал, как 15-летняя фигуристка Камила Валиева стала звездой Олимпиады-2022 в Пекине.
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