Камила Валиева заняла первое место на короткой программе Олимпиады в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России

Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка Камила Валиева заняла лидирующую позицию по итогам выступления в короткой программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 82,16 балла.

Российская фигуристка Камила Валиева вырвалась вперед по итогам выступления в короткой программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на недочет при исполнении тройного акселя, спортсменка заняла первое место, получив 82,16 балла. Второе место у россиянки Анны Щербаковой, которая набрала 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото – ее выступление оценили в 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова заняла четвертое место, получив 74,60 балла.

Победительниц одиночных соревнований определят по сумме баллов в короткой и произвольной программе. С последней спортсменки выступят в четверг, 17 февраля. После этого будут объявлены имена победительниц.

К слову, после отката короткой программы Камила Валиева не смогла сдержать слез. Фигуристка чуть не упала при приземлении после тройного акселя, но с программой справилась.

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