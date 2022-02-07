«Переписывает историю фигурного катания»: как 15-летняя фигуристка Камила Валиева стала звездой Олимпиады-2022 в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России

15-летняя фигуристка-одиночница из России Камила Валиева — первая из девушек, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх.

Зимняя Олимпиада-2022 началась 4 февраля — в этот день в Пекине прошла торжественная церемония открытия.

6 февраля на Олимпийских играх прошли соревнования по фигурному катанию. Спортсмены борются за пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, парном катании, а также в танцах на льду. Честь России отстаивают пять фигуристов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева.

Именно Камила стала объектом безудержного восхищения 6 февраля.

«Камила Валиева переписывает историю фигурного катания», — написали в официальном Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России: она стала первой девушкой, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх.

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Также Камила Валиева установила одновременно четыре рекорда, откатав произвольную программу. Она стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе, а также сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

При этом о победе сборной России в командном турнире по фигурному катанию стало известно досрочно.

Российские болельщики активно поддерживают как всю команду, представляющую Россию в дисциплине фигурного катания, так и Камилу.

«Браво и низкий поклон всем нашим самоотверженным фигуристам в команде за золото», «То, что ты показываешь на льду — это неподражаемое искусство!», «Нет равных! Лучшая за всю историю фигурного катания!», «Королева льда! Вся страна гордится вами», «Золотая девочка наша», —

такие тёплые слова оставляют пользователи в социальных сетях.

Не забывают и о благодарности в адрес Этери Тутберидзе — именно она готовила российских фигуристов к выходу на лёд.

О том, кто из новосибирских спортсменов вошёл в сборную России, Сиб.фм подробно рассказывал здесь.

Также 7 февраля стало известно о дебюте на Олимпийских играх в Пекине 17-летней хоккеистки из Новосибирска Дарьи Гредзен: она отразила 19 бросков по воротам в матче с США.