«Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет»: биатлонист Йоханнес Бё продолжает троллить участника Олимпиады из Новосибирска

Фото и видео из Instagram Даниила Серохвостова и Йоханнеса Бё

Поединок биатлониста из Новосибирской области Даниила Серохвостова и олимпийского чемпиона 2018 года Йоханнеса Бё начался задолго до официального старта Олимпийских игр в Пекине: спортсмены соревнуются в остроумии на просторах Instagram.

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов, который сейчас в составе российской сборной находится в Пекине, оказался мишенью для троллинга (к счастью, доброго) со стороны олимпийского чемпиона 2018 года Йоханнеса Бё. Норвежский спортсмен не оставляет без внимания ни один пост сибиряка в Instagram и в комментариях регулярно подшучивает над молодым соперником: «Это что, новая русская звезда?... у меня уже ноги трясутся», «Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет». Даниил тоже не отмалчивается и при появлении в аккаунте Йоханнеса свежих видео советует ему больше тренироваться, а не заниматься монтажом роликов.

Один из первых Instagram-диалогов биатлонистов случился 31 января, когда 22-летний новосибирец опубликовал видео с тренировочного заезда в Пекине. В кадр попал и знаменитый на весь мир норвежский атлет Йоханнес Бё, который не то в шутку, не то всерьёз произнёс: «Это что, новая русская звезда? Смотри-смотри, у меня уже ноги трясутся».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

Серохвостов в диалог с титулованным лыжником вступать не стал, но всё же не сдержался от комментария: «Боятся!»

За несколько дней короткое видео посмотрели больше 45 тысяч человек, сотни поклонников оставили ободряющие комментарии. Многие поддержали новосибирца и пожелали ему «доказать, что норвежцы не зря боятся».

Впрочем, на этом словесная перепалка биатлонистов не закончилась.

Не успел Даниил Серохвостов пожаловаться на плохую погоду в Пекине, как Йоханнес Бё тут же отметился в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

«Смотри не простудись, а то мне не с кем будет соревноваться», – написал он россиянину. Серохвостов отреагировал «фирменными» эмодзи – один из смайлов слал норвежцу воздушный поцелуй, другой изображал ужас.

Стоит отметить, что Даниил Серохвостов тоже частый гость в комментариях на странице Йоханнеса.

На днях олимпийский чемпион разместил на своей странице свежее видео с нарезкой лучших моментов выступлений – новосибирец отреагировал немедленно: «Тренируйся иди».

Как ранее писал Сиб.фм, от Новосибирской области в Олимпиаде-2022 принимают участие трое спортсменов: 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов. Также решается вопрос о замене заразившейся коронавирусом Валерии Васнецовой на биатлонистку Евгению Буртасову.

XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине открываются 4 февраля 2022 года. Гонки биатлонистов-лыжников пройдут с 5 по 19 февраля, за исключением 5, 9, 10, 14, 17 числа.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм изучили Instagram спортсменок российской олимпийской сборной на зимних Олимпийских играх – 2022. В результате родился топ-10 самых красивых участниц, которым предстоит защищать честь страны в борьбе за медали. И кстати, в субъективном редакционном рейтинге есть две спортсменки из Новосибирска. Любуйтесь и болейте!