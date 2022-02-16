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общество

Пользователей TikTok заворожил вид из окна квартиры на 21-м этаже в Новосибирске

Фото Пользователей TikTok заворожил вид из окна квартиры на 21-м этаже в Новосибирске
Фото Пользователей TikTok заворожил вид из окна квартиры на 21-м этаже в Новосибирске

Кадры из видео TikTok

В TikTok набирает популярность ролик с необычным видом из квартиры в Новосибирске, за трое суток он набрал более 5,3 млн просмотров.

Жительница Новосибирска под ником Laveri Shum стала популярна в TikTok благодаря видео с завораживающим видом из квартиры на 21-м этаже. На кадрах не видно ничего, кроме голубого неба и облаков, только вдалеке заметны другие многоэтажки. За три дня видео набрало более 5,3 млн просмотров и 1 млн лайков.

«Представьте, вы переехали в новую квартиру, но не ожидали, что вид будет такой», – написала девушка.

На кадрах Laveri Shum показывает необыкновенный вид из окна: облака находятся так близко, что их можно «потрогать», над ними висит солнце, зато землю не видно вообще.

Многим пользователям сначала показалось, что это шутка, и автор ролика показывает вид из окна самолёта. Другие написали, что сами живут на 25-м этаже, но никогда не видели ничего подобного. А третьи удивились, что на кадрах Новосибирск – они написали, что это самый красивый вид в городе. Так как многие не поверили девушке, она вскоре сняла ещё один ролик, в котором показала вид из окна в разное время года.

«Я живу на 24 этаже, такого и близко никогда не видела», «Не может такого быть, это 100+ этаж», «Я сначала подумала, что ты на облака переехала», «Можно к вам переехать?», «А как смотреть во что другие одеты, чтобы одеться по погоде?» – шутят и восхищаются пользователи.

Некоторые пользователи засомневались, что на кадрах действительно облака. Они предположили, что автор видео, скорее всего, живёт у реки, поэтому рядом появился туман. Автор видео отметила, что действительно живёт недалеко от Оби.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой жительнице Новосибирска – девушка набрала почти 300 тысяч просмотров в TikTok благодаря видео с огромным ручным медведем.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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