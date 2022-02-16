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Премьера спектакля «Папа»: Сергей Маковецкий и Марина Александрова выступят в Новосибирске

  • фото Премьера спектакля «Папа»: Сергей Маковецкий и Марина Александрова выступят в Новосибирске слайд 1
  • фото Премьера спектакля «Папа»: Сергей Маковецкий и Марина Александрова выступят в Новосибирске слайд 2

Фото предоставлены Театральным агентством Entracte

23 марта 2022 года Театральное агентство Entracte представит в Новосибирске премьеру спектакля «Папа» на сцене Дворца культуры железнодорожников.

Спектакль «Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительный симбиоз драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери в попытке осознания изменений, происходящих с человеком, стремительно теряющим контроль над своим разумом.

Фото Премьера спектакля «Папа»: Сергей Маковецкий и Марина Александрова выступят в Новосибирске 2

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он найдет силы отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует... Не так ли?!

Фото Премьера спектакля «Папа»: Сергей Маковецкий и Марина Александрова выступят в Новосибирске 3

Автор пьесы Флориан Зеллер стал звездой современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам гастролируют по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды Франции. Эту историю с большим успехом рассказывают в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов.

В спектакле заняты: народный артист России Сергей Маковецкий, лауреат молодежной премии «Триумф» Марина Александрова, Мария Рыщенкова / Дарья Урсуляк, Полина Виторган / Надежда Лумпова, Данил Иванов, Иван Бровин

Билеты можно купить на сайте nsk.kassy.ru

16+

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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