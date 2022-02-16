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Рост цен на жильё в Новосибирске сдвинул продажи в более доступные районы

Фото Рост цен на жильё в Новосибирске сдвинул продажи в более доступные районы
Фото Рост цен на жильё в Новосибирске сдвинул продажи в более доступные районы

Фото Максима Николаева

Из-за роста цен на жильё продажи в Новосибирске сместились в удалённые от центра районы и пригород, где пока ещё можно найти доступные варианты, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Росреестра, за последние пять лет в Новосибирской области, в том числе в столице региона, произошёл существенный сдвиг продаж жилья в новостройках в районы с более низкой ценой.

Осенью 2021 года доля реализованных по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) квартир в Первомайском районе Новосибирска составляла всего 2,11 % в общем объёме продаж. Однако уже к концу января-2022 увеличилась до 7 %, то есть более чем в три раза, обратил внимание независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Цена квадратного метра там сегодня на 20 % ниже средней по городу.

«Если рассматривать статистику по районам области, то тренд тот же. 99 процентов многоэтажного строительства и, соответственно, продаж сосредоточено в радиусе 40 километров от центра Новосибирска. Именно поэтому самые высокие цены – в Новосибирском районе. Основные продажи приходятся на Кольцово и Краснообск, где стоимость жилья на уровне столицы Сибири», — продолжил эксперт.

В сентябре – ноябре прошлого года доля Новосибирского района в общем объёме продаж составляла 69 %, а в декабре – январе на фоне роста цен снизилась до 58,5 %. При этом доля продаж квартир в Оби, где цены на 35-40 % ниже новосибирских, увеличилась с 7 до 20 %.

В целом за прошедший январь было зарегистрировано 2 212 договоров участия в долевом строительстве — на 8 % больше, чем годом ранее, подытожил аналитик.

Напомним, в январе Николаев говорил о том, что в трёх районах Новосибирска цены на квартиры в новостройках за последний год росли опережающими темпами. Уже тогда аналитик отмечал, что из-за подорожания жилья понятие центра в городе размывается.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
жильё
недвижимость
Новосибирск
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