Спортивный врач рассказал, почему МОК не раскрывает пробу «Б» фигуристки Валиевой

Спортивный врач Звонков заявил: пробу «Б» Камилы Валиевой хранят нераскрытой на случай подмены пробы «А».

Проба «Б» фигуристки российской сборной Камилы Валиевой хранится нераскрытой «в другом месте», чтобы при необходимости распознать подмену или фальсификацию пробы «А». Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил спортивный врач Андрей Звонков. Специалист подчеркнул: если запасной образец будет «чистым» — без обнаруженного ранее триметазидина, запрещённого WADA — спортсменку признают полностью невиновной.

Пробу «Б» берут одновременно с пробой «А». Это ещё один флакончик, который хранят в другом месте. И если пробу «А» можно как-то где-то заменить, то проба «Б» подтвердит это — идентична ли она пробе «А» или нет. Это страховка спортсмена на тот случай, если с пробой «А» что-то произойдёт. Проба «А» отправляется сразу в лабораторию, а проба «Б» хранится на тот случай, если вдруг выяснится, что проба «А» фальсифицирована. И если в пробе «Б» этого препарата не будет, то Валиева будет абсолютно чиста на этот счёт, —

пояснил эксперт.

Результат Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине будет считаться предварительным как минимум до получения итогов допинг-пробы «Б».