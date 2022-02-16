Спортивный врач рассказал, почему МОК не раскрывает пробу «Б» фигуристки Валиевой

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Спортивный врач Звонков заявил: пробу «Б» Камилы Валиевой хранят нераскрытой на случай подмены пробы «А».
Пробу «Б» берут одновременно с пробой «А». Это ещё один флакончик, который хранят в другом месте. И если пробу «А» можно как-то где-то заменить, то проба «Б» подтвердит это — идентична ли она пробе «А» или нет. Это страховка спортсмена на тот случай, если с пробой «А» что-то произойдёт. Проба «А» отправляется сразу в лабораторию, а проба «Б» хранится на тот случай, если вдруг выяснится, что проба «А» фальсифицирована. И если в пробе «Б» этого препарата не будет, то Валиева будет абсолютно чиста на этот счёт, —
пояснил эксперт.
Результат Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине будет считаться предварительным как минимум до получения итогов допинг-пробы «Б».
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