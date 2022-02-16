Стали известны даты матчей плей-офф КХЛ

ХК "Сибирь"

Стали известны даты матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ и сыграет с соперниками в марте 2022 года. Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей.

В начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного сезона. Его остановили в январе текущего года из-за всплеска COVID, когда начали болеть многие хоккеисты. Из-за пандемии чемпионат не доигрывается второй год подряд.

Так как континентальная хоккейная лига приняла решение завершить регулярный сезон досрочно из-за коронавируса, ХК «Сибирь» вышел в плей-офф. Соперниками новосибирских хоккеистов станет уфимская команда «Салават Юлаев».

«Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Первые игры запланированы на 1 марта. В сезоне 2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ – обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова определяться не будет.

Подробный график игр опубликован на официальном сайте КХЛ.

Запад

СКА (1) – «Динамо» Мн (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» Мск (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Восток

«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Ранее Сиб.фм писал, что ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери.