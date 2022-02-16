Стали известны даты матчей плей-офф КХЛ

ХК "Сибирь"
Стали известны даты матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
ХК «Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ и сыграет с соперниками в марте 2022 года. Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей.
В начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного сезона. Его остановили в январе текущего года из-за всплеска COVID, когда начали болеть многие хоккеисты. Из-за пандемии чемпионат не доигрывается второй год подряд.
Так как континентальная хоккейная лига приняла решение завершить регулярный сезон досрочно из-за коронавируса, ХК «Сибирь» вышел в плей-офф. Соперниками новосибирских хоккеистов станет уфимская команда «Салават Юлаев».
«Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Первые игры запланированы на 1 марта. В сезоне 2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ – обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова определяться не будет.
Подробный график игр опубликован на официальном сайте КХЛ.
Запад
СКА (1) – «Динамо» Мн (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Динамо» Мск (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
Восток
«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
Ранее Сиб.фм писал, что ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери.
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