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В Новосибирске 17 февраля ожидаются морозы до -25

Фото В Новосибирске 17 февраля ожидаются морозы до -25
Фото В Новосибирске 17 февраля ожидаются морозы до -25

Фото Сиб.фм

17 февраля в Новосибирске похолодает до -23...-28 градусов, по области могут быть морозы до -28, следует из прогноза на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В ночь на 17 февраля в Новосибирске ожидается от 19 до 21 градуса мороза, в пригородах может похолодать до -23...-25, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до -9...-11, возможен небольшой снег и метель, свидетельствует прогноз.

По области температура в отдельных районах ночью может опуститься до -28. Днём синоптики ожидают от -7 до -12 градусов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о прогнозе на 23 февраля. Узнать, каким в плане погоды ожидается этот день, можно по ссылке. Также на сайте можно найти предварительный прогноз на март.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
морозы
Новосибирск
прогноз погоды
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