В Новосибирске отчим арестован за истязание 13-летнего мальчика

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту истязания отчимом 13-летнего пасынка.

16 февраля Заельцовский отдел Следственного комитета по Новосибирской области после истязания 13-летнего мальчика отчимом возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Как известно на текущий момент, обвиняемый систематически избивал мальчика с ноября по декабрь 2021 года. В том числе мужчина использовал и ремень. Когда отчим избил мальчика в последний раз, у ребёнка зафиксировали черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Фигурант, задержанный в порядке статьи «Содержание принудительных мер воспитательного воздействия», на данный момент вину не признал. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователь проводит сбор доказательной базы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о наказании отчима, от истязаний которого погиб 10-летний мальчик. На суде мужчина был уверен, что должен остаться на свободе.

В ноябре стало известно об инциденте в Кыштовском районе: там 56-летний отчим зарезал пасынка в пьяной драке.