Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске отчим арестован за истязание 13-летнего мальчика

Фото В Новосибирске отчим арестован за истязание 13-летнего мальчика
Фото В Новосибирске отчим арестован за истязание 13-летнего мальчика

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту истязания отчимом 13-летнего пасынка.

16 февраля Заельцовский отдел Следственного комитета по Новосибирской области после истязания 13-летнего мальчика отчимом возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Как известно на текущий момент, обвиняемый систематически избивал мальчика с ноября по декабрь 2021 года. В том числе мужчина использовал и ремень. Когда отчим избил мальчика в последний раз, у ребёнка зафиксировали черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Фигурант, задержанный в порядке статьи «Содержание принудительных мер воспитательного воздействия», на данный момент вину не признал. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователь проводит сбор доказательной базы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о наказании отчима, от истязаний которого погиб 10-летний мальчик. На суде мужчина был уверен, что должен остаться на свободе.

В ноябре стало известно об инциденте в Кыштовском районе: там 56-летний отчим зарезал пасынка в пьяной драке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

1

Теги

Новосибирская область
дети
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20767
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19280
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16784
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10101
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9816
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6687
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6400
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022