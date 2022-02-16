В Новосибирске снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области на утро 16 февраля коронавирусом заболели ещё 5 763 человека.

В Новосибирской области второй день подряд идёт на спад суточная заболеваемость коронавирусом, вчера было выявлено 5 763 случая COVID-19, сегодня – 5 428. Об этом сообщает оперативный штаб 16 февраля.

Всего на территории региона зафиксировано 160 757 случаев коронавируса за весь период пандемии, включая 21 582 у детей (+672 за сутки).

При этом за минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 672 человека, всего выздоровевших – 81 958 пациентов.

Скончались от COVID-19 ещё 10 пациентов. Среди них трое мужчин в возрасте 63 лет, 70 лет и 79 лет, а также семь женщин в возрасте 64 лет, 66 лет, 71 года, 75 лет, 83 лет, 84 лет и 93 лет. Всего от коронавируса в регионе умерли 4 825 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 865 пациентов, в том числе 166 детей. В отделениях реанимации находятся 368 человек. На ИВЛ – 38 пациентов», – сообщает оперштаб.

Отметим, что в Новосибирской области также высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Только за минувшие сутки с симптомами респираторных инфекций в медучреждения обратились 10 559 человек.

Напомним, что в регионе заметное снижение заболеваемости COVID-19 прогнозируют через две-три недели. Кроме того, власти намерены постепенно начать снимать антиковидные ограничения.