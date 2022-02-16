В Новосибирске вновь эвакуировали ТРЦ «Аура» из-за сообщения о минировании

Фото Густаво Зырянова

Посетителей и сотрудников ТРЦ «Аура» в центре Новосибирска экстренно вывели на улицу из-за угрозы взрыва. Правоохранителям поступило сообщение о минировании здания.

Вечером 15 февраля из торгово-развлекательного центра «Аура» на Военной, 5 в Новосибирске были экстренно выведены все посетители и сотрудники. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной очередной эвакуации вновь стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

На Военную, 5 для проверки прибыла оперативно-следственная группа с кинологами, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. После полуночи «Аура» возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, что накануне вечером в Новосибирске также прошла эвакуация ТРЦ «Голден Парк». Как и в случае с «Аурой», причиной послужило предупреждение о минировании. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что сообщений о возгорании или задымлении не поступало.