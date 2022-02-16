Цены на такси в Новосибирске резко выросли из-за снегопадов

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Жители Новосибирска заметили повышенные цены на поездки в такси – это связано со снегопадами и нехваткой кадров.

В Новосибирске из-за обильных снегопадов начались пробки, что сказывается и на ценах за поездки в такси, и на заработках водителей. Повышение стоимости заметили в конце прошлой недели. Ранее цены были дешевле из-за удалёнки детей и взрослых.

По словам таксистов, для них это невыгодная ситуация, так как они рискуют потерять много времени на пробки. Кроме того, они рассказали, что в системе такси некорректно работает программа. Например, пассажир может изменить конечную точку, и счётчик сбросит стоимость поездки. А в некоторых такси можно снизить цену за поездку, вызвав машину через оператора – таким образом, стоимость будет ниже, так как не учитывается ряд коэффициентов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отреагировали на произошедшее. В компании заявили, что агрегатор не менял тарифы, из которых складывается цена поездки. Однако на рост цен могло повлиять действие повышенных коэффициентов из-за снегопадов и морозов. Но это временная мера до улучшения погодных условий.

Отметим, что ситуация с ценами на такси в Новосибирске постоянно меняется. Например, в начале февраля пассажиры рассказывали, что цены на поездки упали в два раза, а водители жаловались на низкие зарплаты. Тогда стоимость за поездку сильно уменьшилась, так как упал спрос после новогодних праздников – люди из-за пандемии снова чаще сидят или работают из дома.