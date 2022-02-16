«Верный закону»: что известно о задержанном по делу о взятках экс-прокуроре Новосибирской области Владимире Фалилееве

Фото prokuratura.chita.ru

Подозреваемый в получении взяток бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев является обладателем нескольких государственных наград, в том числе «За верность закону».

16 февраля в Новосибирске был задержан экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его подозревают в получении взяток от местных предпринимателей и представителей криминалитета.

Владимир Фалилеев родился 22 мая 1962 года в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятской АССР. После школы он поступил на юридический факультет Иркутского государственного университета, который окончил пять лет спустя.

В 1984 году Фалилеев начал карьеру в правоохранительных органах: сначала стажёром, затем следователем прокуратуры в Республике Бурятия. Год спустя он перевёлся в Улан-Удэ на должность старшего следователя. В 1986 году Фалилеев перевёлся в региональное следственное управление на должность прокурора.

Через год его назначили на первую руководящую работу – заместителем прокурора Железнодорожного района в Улан-Удэ. Практически сразу в том же году в возрасте 25 лет Фалилеев становится прокурором Мухоршибирского района Республики Бурятия. В этой должности он проработал 6 лет.

В 31 год Фалилеев стал заместителем прокурора Республики Бурятия и одновременно начальником следственного управления. В 2005 году он возглавил прокуратуру Читинской области. Три года спустя перебрался в Забайкальский край на пост главного прокурора.

В 2015 году указом президента России Владимир Фалилеев был назначен прокурором Новосибирской области, а в 2018 году отправлен на пенсию по собственному желанию.

Фалилеев имеет следующие награды: почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия», почётная грамота Республики Бурятия, нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», нагрудный знак «За безупречную службу», знак отличия «За верность закону» I степени, именное оружие, медаль «290 лет прокуратуре России», медаль «За заслуги перед Забайкальским краем».

Напомним, задержание Фалилеева источники Сиб.фм в правоохранительных органах связывают с уголовным преследованием предпринимателя Олега Ярового.