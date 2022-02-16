Зурхай от тибетских монахов: чего следует опасаться в феврале 2022

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Зурхай является древней тибетской астрологией, которая изучает взаимосвязи космоса, небесных светил и человека. Он предсказывает людям благоприятные и неблагоприятные сферы деятельности в определенные дни. Чем лучше всего заняться в феврале, а чего стоит опасаться — расскажет Сиб.фм

15 февраля, вторник

День будет благоприятным для людей, родившихся в годы Мыши, Змеи, Лошади и Свиньи. Эта дата будет лучшей для выдвижения на новую должность, учения, открытия вклада в банке, построения дома, шитья одежды и покупки домашней живности.

Менее хорошим эта дата будет для тех, кто родился в годы Обезьяны и Курицы. Не стоит начинать писать сочинения, издавать труды по научной деятельности, слушать поучения, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать работников.

Отправляться в дорогу – к плохим вестям.

Стрижка волос – к приумножению богатства и скота.

16 февраля, среда

Дата будет благоприятна для рождённых в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. Этого день подойдет для осуществления священных дел, например, освящать статуи и изображения Будд. Также можно заняться давно запланированными делами.

Не лучшим этот день станет для тех, кто родился в годы Змеи и Лошади. Им не рекомендуется переезжать, менять место работы, приводить невестку, отдавать дочь в невесты.

Отправляться в дорогу – к утратам и краже.

Стрижка волос – к удаче, благоприятным последствиям.

17 февраля, четверг

Эта дата будет благосклонна к людям, родившихся в годы Тигра, Кролика, Обезьяны и Курицы. Им следует постигать науку, изучать астрологию, делать добрые дела, завершить ранее начатое дело, приглашать в гости друзей, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, устраиваться или помогать устроиться на работу.

Менее хорошим этот день будет для представителей года Коровы, Дракона, Овцы и Собаки. Не нужно освящать статуи и изображения Будд, вспоминать обиды, начинать конфликты, ссориться и спорить.

Отправляться в дорогу – к успеху, исполнится все задуманное.

Стрижка волос – к болезни.

18 февраля, пятница

Для людей, которые родились в годы Лошади, Овцы, Обезьяны и Курицы дата станет благоприятной. Им рекомендуется делать добрые дела, покупать и продавать вещи, дарить подарки, приглашать гостей, собирать своих знакомых и родственников.

А для тех, кто появился на свет в годы Тигра и Кролика день будет менее приятным. Не рекомендуется приводить невестку, отдавать дочь в невесты, заказывать и проводить обряды.

Отправляться в дорогу – исполнится все задуманное.

Стрижка волос – к ухудшению облика и самочувствия.

19 февраля, суббота

Для тех, кто родился в годы Коровы, Тигра и Кролика день будет удачным. Лучше всего заняться добрыми делами , делать священные подношения, также может спокойно брать деньги в долг.

А рождённым в годы Мыши и Свиньи в этот день стоит отложить важные дела. Им не стоит начинать путешествия и дальние поездки, заводить новые знакомства, обретать друзей, а также начинать преподавательскую деятельность.

Отправляться в дорогу – к разочарованию, задуманное не получится.

Стрижка волос – к потере скота и нажитого богатства.

20 февраля, воскресенье

День будет особенно благоприятным для тех, кто родился в год Дракона. В эту дату рекомендуется делать добрый дела, завершать начатые дела, делать домашние дела, надевать новую одежду, шить и кроить одежду, следить за своим распорядком дня, для благих и мирных дел.

А для представителей других знаков не рекомендуется 20 февраля приводить невестку, отдавать дочь в невесты, покупать домашнюю живность, а также проводить похороны и поминки.

Отправляться в дорогу – к находке, все задуманное исполнится.

Стрижка волос – к встрече с хорошим человеком.

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