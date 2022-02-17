13 человек с COVID-19 умерли за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области скончались 13 заболевших коронавирусом, всего в регионе умерли после заражения 4 838 человек, сообщил 17 февраля оперативный штаб.

В Новосибирской области умерли ещё 13 заболевших коронавирусом, следует из сводки оперативного штаба, опубликованной 17 февраля. Детей среди них нет, общее число скончавшихся после заражения достигло 4 838.

Заболеваемость в регионе продолжает снижаться. За последние 24 часа выявлено 5 043 случая COVID-19 — на 385 меньше, чем за сутки ранее.



В инфекционные стационары региона с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» и с подозрением на него госпитализированы 3 867 человек, что тоже меньше чем за предыдущие 24 часа.

В отделениях реанимации находятся 322 пациента, из которых 48 на ИВЛ.

Напомним, что до конца недели в Новосибирской области примут решение о смягчении ковидных ограничений. Об этом накануне заявил губернатор Андрей Травников.