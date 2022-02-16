Травников назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области до конца недели примут решение о смягчении коронавирусных ограничений, об этом заявил глава региона Андрей Травников.

Решение о частичном снятии ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области будет принято до конца недели. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников в ходе прямого эфира «Вести Новосибирск» 16 февраля.

Глава региона отметил, что в Новосибирской области наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Прирост новых случаев заражений снизился. 15 февраля впервые за несколько недель было отмечено снижение подтверждённых случаев коронавируса: 5 763 против 5 824 заболевших днём ранее.

– Можно сказать, что мы перевалили пик. Дальше с каждым днём будет снижение количества заболевших и, соответственно, снижение нагрузки на первичное звено здравоохранения, – сказал Травников.

По его словам, снятие введённых ранее ограничений из-за коронавируса будет происходить постепенно.

– С 21 февраля точно прекратится всеобщий карантин для школьников. Остальные решения будут приняты до конца этой недели, – сказал Травников.

Поручение о подготовке плана поэтапного снятия ковидных ограничений в Новосибирской области губернатор дал ещё в понедельник, 14 февраля.

– Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать, – подчеркнул руководитель субъекта.

Глава Минздрава региона Константин Хальзов добавил, что по мере стабилизации ситуации с коронавирусом в области будет возобновляться плановый приём в поликлиниках. Сейчас он приостановлен до 1 марта.

Напомним, 16 февраля новосибирский учёный Сергей Седых спрогнозировал снижение заболеваемости ковидом к середине марта.