В Новосибирской области отменят ограничения из-за коронавируса COVID-19

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса COVID-19.

В понедельник, 14 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал готовиться к поэтапному снятию ограничений из-за коронавируса в регионе. Такое поручение он дал в связи со снижением темпов прироста заболеваемости COVID-19.

– Очевидно, на этой неделе мы пройдём пик пятой волны.

Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать.

Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введённых ограничений, – сказал глава региона.

С 21 февраля в Новосибирской области будет отменён всеобщий карантин для школьников. Учащиеся 5–8 классов вернутся к очному формату обучения. С 14 февраля в регионе завершились каникулы у первоклассников.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, в Новосибирской области ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться. В частности, темпы прироста новых заражений за последнюю неделю снизились почти на 150 % как среди взрослого населения, так и среди детей.

На утро 14 февраля в Новосибирской области обновился рекорд по суточной заболеваемости – коронавирусом заболели ещё 5 824 человека, среди них 945 детей. За весь период пандемии было зафиксировано 149 566 случаев COVID-19, среди них 20 053 – у детей.

Напомним, за минувшую неделю коронавирусом переболели губернатор Андрей Травников и министр здравоохранения Константин Хальзов.