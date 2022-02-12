Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов переболел коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске министр здравоохранения Константин Хальзов переболел COVID-19.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов переболел коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, министр здравоохранения перенёс лёгкую форму коронавируса. 14 февраля он выходит на работу, а до этого работал дистанционно.
«Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Известно, что министр здравоохранения НСО вакцинировался от COVID-19 в июле 2021 года. Он сообщал, что привита вся его семья, включая родителей. Тогда же он напомнил, что главный санитарный врач субъекта может обязать жителей делать прививки, но в современном положении «необходима добровольность».
Ранее Сиб.фм сообщал о положительном ПЦР-тесте губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
О заражении коронавирусной инфекцией он сообщил на своей странице в Facebook, а в эксклюзивном интервью Сиб.фм 11 февраля рассказал о том, как перенёс заболевание.
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