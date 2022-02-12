Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов переболел коронавирусом

Фото Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов переболел коронавирусом
Фото Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов переболел коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске министр здравоохранения Константин Хальзов переболел COVID-19.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов переболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, министр здравоохранения перенёс лёгкую форму коронавируса. 14 февраля он выходит на работу, а до этого работал дистанционно.

«Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Известно, что министр здравоохранения НСО вакцинировался от COVID-19 в июле 2021 года. Он сообщал, что привита вся его семья, включая родителей. Тогда же он напомнил, что главный санитарный врач субъекта может обязать жителей делать прививки, но в современном положении «необходима добровольность».

Ранее Сиб.фм сообщал о положительном ПЦР-тесте губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

О заражении коронавирусной инфекцией он сообщил на своей странице в Facebook, а в эксклюзивном интервью Сиб.фм 11 февраля рассказал о том, как перенёс заболевание.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Хальзов Константин
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22030
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
15693
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8572
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8519
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
8301
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
6943
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5934
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей