Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов переболел коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске министр здравоохранения Константин Хальзов переболел COVID-19.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов переболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, министр здравоохранения перенёс лёгкую форму коронавируса. 14 февраля он выходит на работу, а до этого работал дистанционно.

«Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Известно, что министр здравоохранения НСО вакцинировался от COVID-19 в июле 2021 года. Он сообщал, что привита вся его семья, включая родителей. Тогда же он напомнил, что главный санитарный врач субъекта может обязать жителей делать прививки, но в современном положении «необходима добровольность».

Ранее Сиб.фм сообщал о положительном ПЦР-тесте губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

О заражении коронавирусной инфекцией он сообщил на своей странице в Facebook, а в эксклюзивном интервью Сиб.фм 11 февраля рассказал о том, как перенёс заболевание.