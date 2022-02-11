Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Губернатор Травников рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Фото Губернатор Травников рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Фото Губернатор Травников рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал со самочувствии после заражения COVID-19.

Глава Новосибирской области Андрей Травников намерен в понедельник, 14 февраля, вернуться к работе после выздоровления от коронавируса. Плохое самочувствие у губернатора наблюдалось только один день и было связано с повышением температуры. Об этом Травников рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм, которое прошло в формате zoom-конференции.

"По-настоящему болел один день: температурил, других симптомов не было. В другой обстановке можно было бы выйти на работу, но с учетом всех ограничений, и раз я считаюсь опасным для окружающих с точки зрения возможного заражения коронавирусом, то нужно выдержать положенное время", — сказал губернатор.

Ранее Сиб.фм писал, что 9 февраля стало известно о положительном ПЦР-тесте Андрея Травникова. Накануне глава региона ушёл на самоизоляцию.

В настоящее время губернатор работает в дистанционном режиме, но надеется уже в понедельник, 14 февраля, вернуться в здание правительства.

"Надеюсь в конце недели сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, очень хотелось бы выйти на работу с понедельника", — отметил глава субъекта.

Ранее в интервью Сиб.фм Андрей Травников также опроверг слухи о возможном переводе в Москву на новую должность, а также раскрыл свои планы относительно участия в губернаторских выборах в 2023 году.

Напомним, 10 февраля Сиб.фм рассказал, кто из сибирских губернаторов ни разу не болел коронавирусом за всё время пандемии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21467
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
15132
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8116
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8100
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6788
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5581
В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги
5448
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей