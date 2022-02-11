Губернатор Травников рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал со самочувствии после заражения COVID-19.

Глава Новосибирской области Андрей Травников намерен в понедельник, 14 февраля, вернуться к работе после выздоровления от коронавируса. Плохое самочувствие у губернатора наблюдалось только один день и было связано с повышением температуры. Об этом Травников рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм, которое прошло в формате zoom-конференции.

"По-настоящему болел один день: температурил, других симптомов не было. В другой обстановке можно было бы выйти на работу, но с учетом всех ограничений, и раз я считаюсь опасным для окружающих с точки зрения возможного заражения коронавирусом, то нужно выдержать положенное время", — сказал губернатор.

Ранее Сиб.фм писал, что 9 февраля стало известно о положительном ПЦР-тесте Андрея Травникова. Накануне глава региона ушёл на самоизоляцию.

В настоящее время губернатор работает в дистанционном режиме, но надеется уже в понедельник, 14 февраля, вернуться в здание правительства.

"Надеюсь в конце недели сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, очень хотелось бы выйти на работу с понедельника", — отметил глава субъекта.

Ранее в интервью Сиб.фм Андрей Травников также опроверг слухи о возможном переводе в Москву на новую должность, а также раскрыл свои планы относительно участия в губернаторских выборах в 2023 году.

Напомним, 10 февраля Сиб.фм рассказал, кто из сибирских губернаторов ни разу не болел коронавирусом за всё время пандемии.