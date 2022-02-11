Новосибирский губернатор Травников рассказал о планах на выборы 2023 года

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своём участии в выборах 2023 года.

Глава Новосибирской области Андрей Травников назвал преждевременным принятие решения о своём участии в выборах губернатора в сентябре 2023 года. Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Сиб.фм в формате zoom-конференции 10 февраля.

По словам Травникова, до начала выборной кампании ещё довольно много времени.

«Времени ещё достаточно много. А с учётом того, что выборы губернатора процесс бурный, его нельзя раньше времени провоцировать какими-то заявлениями, это вредит основной работе», – заявил губернатор.

Глава региона отметил, что дальнейшую политическую карьеру связывает с Новосибирской областью и, вопреки слухам, не планирует переезжать в Москву.

«Несколько лет назад я стоял на развилке: уехать работать в Москву или отправиться в регион. Сейчас всё определённо. Я буду работать губернатором до тех пор, пока жители Новосибирской области будут доверять мне это делать», – сказал он.

Губернатор уточнил, что за появлением слухов о его переводе в Москву в Министерство науки РФ «стоят люди, имеющие определённые политические амбиции и интересы, у которых есть желание нарушить процесс стабильной работы».

Напомним, 9 февраля стало известно о заражении губернатора Андрея Травникова коронавирусом. Из-за болезни глава субъекта находится на самоизоляции, однако продолжает работать в дистанционном режиме.