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По данным регионального Роспотребнадзора, Новосибирская область достигла пика заболеваемости в пятую волну коронавируса.

В Новосибирской области ожидается спад заболеваемости COVID-19 в конце февраля 2022 года. Пик пятой волны уже достигнут, об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании в правительстве 14 февраля.

– За прошедшую неделю мы видим снижение темпов прироста среди детского населения – он составляет 123 процента. В предыдущую неделю было 372 процента. По взрослому населению прирост за неделю – 159 процентов, а был 317 процентов, – отметил Щербатов.

В Роспотребнадзоре считают, что такие показатели являются свидетельством некоторой стабилизации по заболеваемости. Предполагается, что в течение ближайшей недели количество новых случаев COVID-19 будет оставаться на одном уровне, а снижаться начнёт через две-три недели.

Также Александр Щербатов отметил, что у пациентов с коронавирусом по-прежнему наблюдаются симптомы ОРВИ. Количество пациентов с внебольничной пневмонией составляет 0,2 % случаев за неделю.

По данным оперативного штаба, в регионе на утро 14 февраля выявили ещё 5 824 случая COVID-19 – это очередной антирекорд. Сегодня в больницах развёрнуто 4 855 коек, однако этого пока достаточно. Также состояние пациентов менее тяжёлое, чем в предыдущие волны. При этом Минздрав также фиксирует уменьшение количества обращений в службу «122».

Напомним, что в Новосибирской области также постепенно планируют снимать антиковидные ограничения. Кроме того, с 21 февраля отменяется всеобщий школьный карантин для 5–8 классов.