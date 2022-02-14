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В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 800 человек

Фото В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 800 человек
Фото В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 800 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 5 824 человека – это новый антирекорд.

На утро 14 февраля в Новосибирской области обновился рекорд по суточной заболеваемости – коронавирусом заболели ещё 5 824 человека, среди них 945 детей. За весь период пандемии было зафиксировано 149 566 случаев COVID-19, среди них 20 053 – у детей.

По данным оперштаба, в Новосибирске выписали ещё 404 переболевших пациента. С начала пандемии коронавируса переболели и поправились 80 807 человек.

В регионе от коронавируса за всю историю пандемии скончались 4 800 человек. За минувшие сутки смерть от COVID-19 подтвердили ещё у 13 пациентов. Среди них пять мужчин в возрасте 67 лет, 74 лет, 78 лет, 80 лет и 85 лет, а также семь женщин в возрасте 56 лет, 59 лет, 67 лет, 68 лет, 81 года, 87 лет, 88 лет и 90 лет.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 808 пациентов, в том числе 201 ребёнок. В отделениях реанимации находятся 316 человек. На ИВЛ – 49 пациентов», – сообщает штаб.

Напомним, что в Новосибирской области готовятся к постепенному снятию антиковидных мер, несмотря на рост заболеваемости. Дело в том, что в регионе прогнозируют спад по случаям COVID-19 через одну-две недели. Кроме того, 21 февраля у школьников заканчивается всеобщий карантин, кроме тех классов, которые переведены на дистант из-за выявленных случаев коронавируса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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