Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о выздоровлении от COVID-19

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор региона Андрей Травников заявил о выздоровлении от коронавируса, а также о выходе с самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о полном выздоровлении после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook, а также добавил о выходе с режима самоизоляции 14 февраля. В сообщении губернатор региона поблагодарил новосибирцев за поддержку.

«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Андрей Травников в своём Facebook-аккаунте.

О положительном ПЦР-тесте губернатора Новосибирской области стало известно 9 февраля. После получения результатов тестирования на коронавирус Андрей Травников несколько дней работал удалённо. В интервью Сиб.фм он рассказал, как перенёс заболевание коронавирусом.

12 февраля появилась информация о заражении COVID-19 министра здравоохранения региона Константина Хальзова.