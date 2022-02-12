Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о выздоровлении от COVID-19

Фото Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о выздоровлении от COVID-19
Фото Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о выздоровлении от COVID-19

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор региона Андрей Травников заявил о выздоровлении от коронавируса, а также о выходе с самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о полном выздоровлении после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook, а также добавил о выходе с режима самоизоляции 14 февраля. В сообщении губернатор региона поблагодарил новосибирцев за поддержку.

«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Андрей Травников в своём Facebook-аккаунте.

Фото Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о выздоровлении от COVID-19 2

О положительном ПЦР-тесте губернатора Новосибирской области стало известно 9 февраля. После получения результатов тестирования на коронавирус Андрей Травников несколько дней работал удалённо. В интервью Сиб.фм он рассказал, как перенёс заболевание коронавирусом.

12 февраля появилась информация о заражении COVID-19 министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

губернатор
Новосибирская область
коронавирус
Ковид
Андрей Травников
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22078
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
15736
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8610
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8558
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
8351
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
6962
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5978
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей