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общество

Новосибирский учёный Седых заявил о спаде пятой волны COVID-19 к середине марта

Фото Новосибирский учёный Седых заявил о спаде пятой волны COVID-19 к середине марта
Фото Новосибирский учёный Седых заявил о спаде пятой волны COVID-19 к середине марта

Фото Густаво Зырянова

Спад пятой волны коронавируса в Новосибирской области ожидается в середине марта 2022 года, об этом заявил учёный Сергей Седых.

В Новосибирской области ожидается спад пятой волны коронавируса в середине марта 2022 года. Такой прогноз дал кандидат биологических наук Сергей Седых во время специального выпуска «Вести Новосибирск» 16 февраля.

«Количество заражённых не может расти бесконечно. Скоро мы перевалим за максимум, а после начнётся снижение. Спад, конечно, будет не такой резкий. К середине марта эту волну пройдём», – сказал Седых.

По словам учёного, новый штамм «омикрон» гораздо более заразен, в отличие от «дельты». Заболевают значительно больше людей. Однако болезнь протекает легче, в связи с этим госпитализируются меньше пациентов.

Седых также подчеркнул, что важную роль сыграла вакцинация населения. Привитые граждане легче переносят коронавирус, смертность среди них минимальная.

«Американские исследования показали, что в 23 раза снижается вероятность тяжёлого протекания болезни при вакцинации», – подчеркнул он.

Ранее учёный Сергей Седых прогнозировал, что в пятую волну коронавируса в Новосибирской области будет выявляться не менее 5 000 случаев заболевания при 246 госпитализированных за сутки пациентах.

Напомним, 15 февраля главный инфекционист Новосибирской области заявила, что коронавирусом переболеют все.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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