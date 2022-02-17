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42-летняя многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском

Фото 42-летняя многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском
Фото 42-летняя многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Многодетная мать погибла в пожаре в Оби вечером 16 февраля, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

Вечером 16 февраля в городе Обь в результате пожара скончалась многодетная мать. Возгорание произошло в частном доме на улице Байдукова, 42-летняя женщина покидала его последней, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области. Все дети — двое мальчиков в возрасте 11 и 17 лет и две девочки 8 и 4 лет — спаслись.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, возгорание заметил старший сын, он начал выводить семью на улицу. Позже на помощь пришёл сосед из дома напротив, заметивший дым. Супруг погибшей во время ЧП находился на работе.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло в стене между тамбуром и кухней. В ГУ МЧС по региону обещали уточнить подробности.

Фото 42-летняя многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском 2

Фото 42-летняя многодетная мать погибла в пожаре под Новосибирском 3

В управлении СК начали по факту гибели женщины проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Напомним, ранее в пожаре в Новосибирской области погибла 75-летняя женщина. Трагедия произошла 15 февраля в Каргате.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
Обь
многодетная семья
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