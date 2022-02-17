Толстые барсуки в Новосибирском зоопарке вышли из зимней спячки

Фото В. Габова

Барсуки в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило вышли из зимней спячки. Многие горожане отметили, что зверьки сильно потолстели.

Весна с каждым днём становится всё ближе, впадающие в зимнюю спячку животные начинают постепенно выходить из своих тёплых укрытий. Например, уже пробудились барсуки из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.

«Это один из наших самых верных признаков весны!» — отметили в зоопарке.

Как только барсуки показались наружу из утеплённых домиков, им сразу расчистили вольеры от снега, поскольку после долгого зимнего сна животным нужно пространство для прогулок.

Сначала на улице барсуки будут появляться ненадолго, так как организму нужно перестроиться после продолжительного сна. По этой же причине животные не будут сразу получать полноценные порции, количество корма увеличится со временем.

Многие новосибирцы отметили, что за время спячки зверьки сильно потолстели.

«Вот это толстяки!», «Они с салатом оливье спали», «Вы их точно не кормили во время спячки?» — написали горожане в социальной сети «ВКонтакте», увидев фото животных.

Напомним, недавно в Новосибирском зоопарке появился на свет первый в России детёныш медоеда. Обычно эти хищники не размножаются в неволе.