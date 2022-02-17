Электрик погиб при падении на стройке в Октябрьском районе Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В понедельник, 14 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска на стройке погиб рабочий в результате падения.

В Новосибирске произошёл несчастный случай на стройке в Октябрьском районе – на площадке погиб электрик при падении с трёхметровой высоты. Информацию об этом Сиб.фм подтвердил источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошёл в понедельник, 14 февраля. 53-летний мужчина работал на стройке электриком, однако упал с перекрытия строящегося дома. Как сообщил источник, он был подстрахован, однако умер при падении от полученных травм.

По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Октябрьском районе Новосибирска в результате падения с 13-го этажа скончался 22-летний парень. По словам очевидцев, за час до трагедии погибший просил впустить его в подъезд, а после его нашли уже на земле. По данному факту следователи также организовали уголовно-процессуальную проверку.